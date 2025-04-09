США нашли главный предмет торга с Россией на переговорах по Украине

Аналитик Юшков: Трамп использует вопрос «Северных потоков» на переговорах с РФПрезидент США Дональд Трамп на переговорах с Россией по Украине хочет использовать вопрос «Северных потоков» в качестве главного предмета торга.
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