В правительстве региона выразили соболезнования в связи с кончиной известного ученого, академика РАН Оскара Койфмана

<p> Правительство Ивановской области и губернатор Станислав Воскресенский выразили соболезнования семье, коллегам, близким в связи с кончиной академика Российской академии наук, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора химических наук, профессора Ивановского государственного химико-технологического университета Оскара Иосифовича Койфмана.
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