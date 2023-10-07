Россия направит жалобу из-за инцидента с журналистом на Кипре

Российская сторона направит в профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, набирающем обороты в странах НАТО, после инцидента с российским репортёром на Кипре, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД России.
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