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«Оскорбление Библии и биологии» — экс-губернатор осудил Белый дом за объявление «дня видимости трансгендеров» в Пасху

«Оскорбление Библии и биологии» — экс-губернатор осудил Белый дом за объявление «дня видимости трансгендеров» в Пасху

В эфире телеканала Fox News бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби раскритиковал Белый дом за объявление «дня видимости трансгендеров» в пасхальное воскресенье, а также за запрет на конкурс рисунков на пасхальных яйцах.

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