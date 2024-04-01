«Оскорбление Библии и биологии» — экс-губернатор осудил Белый дом за объявление «дня видимости трансгендеров» в Пасху

В эфире телеканала Fox News бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби раскритиковал Белый дом за объявление «дня видимости трансгендеров» в пасхальное воскресенье, а также за запрет на конкурс рисунков на пасхальных яйцах.
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