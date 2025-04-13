Названы регионы-лидеры по динамике потребительского спроса

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Лидерами рейтинга регионов России по потребительскому спросу стали Адыгея и Карачаево-Черкесия, замыкает список Севастополь – единственный регион, где потребительский спрос в 2024 году снизился, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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