Англичанин в Мадриде пока один.На старте сезона «Реал» не мог найти свою игру в нападении. Проблемы ярко подсветили ничьи с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом», а Мбаппе забил только в последнем летнем матче с «Бетисом».