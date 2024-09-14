Англичанин в Мадриде пока один.На старте сезона «Реал» не мог найти свою игру в нападении. Проблемы ярко подсветили ничьи с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом», а Мбаппе забил только в последнем летнем матче с «Бетисом».
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