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Врачи надеются скоро выписать бывшего президента США Билла Клинтона

Врачи надеются скоро выписать бывшего президента США Билла Клинтона

Лечащие врачи бывшего президента Соединенных Штатов заявили, что персонал больницы Калифорнийского университета выражают надежду на то, что экс-глава США Билл Клинтон уже в скором времени может быть выписан из медицинского учреждения.

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