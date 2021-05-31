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Эксперт рассказал, как в Севастополе планировали построить метро

Проект строительства канатной дороги в Крыму обсуждают уже несколько дней. Идею, которая поднималась в прошлом уже не раз, озвучил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госсовета Крыма Леонид Бабашов в соцсетях.

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