Эксперт аэроразведки Берлинская: украинцам отрывает руки при производстве БПЛА

Украинцы получают серьезные ранения и погибают при кустарном производстве снарядов для дронов. Об этом сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире YouTube-канала Натальи Мосийчук.
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