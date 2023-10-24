Лишившийся конечностей Костомаров примет участие в ледовом шоу Авербуха

Олимпийский чемпион примет участие в гала-концерте в честь 50-летия Ильи Авербуха17 декабря на ВТБ "Арене" состоится праздничное шоу в честь юбилея обладателя серебряной олимпийской медали, продюсера и постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха.
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