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24 подписчика

Как во Владимире появился водопровод

Как во Владимире появился водопровод

Сегодня в каждой квартире из крана течет вода. Мы вспоминаем об этом факте только в случае перебоев с водоснабжением и почти не задумываемся о том, как вода вообще оказалась в наших домах.

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