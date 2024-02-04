Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ужас какой то.Прокуратура прове...
  • Betahon
    Это приятная новость...Политолог Вароли:...
  • Владимир
    Дмитрий Певцов, известный своими действиями и высказываниями так говорил в конце 2023 года о Серебрякове "Я не видел,...Активист Бородин ...

В Сиднее тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины

В Сиднее тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины

В австралийском Сиднее тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, участники акции пришли с флагами Палестины в парк Гайд и потребовали от австралийских властей прекратить оказывать помощь Израилю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх