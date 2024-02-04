В Сиднее тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины

В австралийском Сиднее тысячи людей вышли на акцию в поддержку Палестины. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, участники акции пришли с флагами Палестины в парк Гайд и потребовали от австралийских властей прекратить оказывать помощь Израилю.
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