Дугин рассказал о превращении западного неолиберализма в тоталитаризм

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Запад вступает в новую фазу развития либерализма, при которой меньшинства контролируют большинство, опираясь на принципы вокизма, заявил российский философ Александр Дугин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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