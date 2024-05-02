8 cпеций для здоровья.

1. куркума.Куркума – это растение семейства имбирных, обладающее пряным вкусом и ароматом. Куркума способствует очищению организма, обладает противовоспалительным, антиоксидантным и желчегонным действием.
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