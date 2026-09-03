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ИИ в банкинге и страховании: масштаб внедрения и будущие перспективы

ИИ в банкинге и страховании: масштаб внедрения и будущие перспективы

Банкинг и страхование за короткий срок вошли в число наиболее продвинутых отраслей в области ИИ. Конкуренция на финансовом рынке и развитие финтеха способствовали ускоренной цифровизации сектора.

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