ИИ в банкинге и страховании: масштаб внедрения и будущие перспективы

Банкинг и страхование за короткий срок вошли в число наиболее продвинутых отраслей в области ИИ. Конкуренция на финансовом рынке и развитие финтеха способствовали ускоренной цифровизации сектора.
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