Хочешь должность? Купи картины Байдена...Республиканцы разоблачили новый источник доходов семьи президента

После затишья в работе комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США глава комитета республиканец Джеймс Комер с удвоенной энергией взялся снова за разгребание коррупционных дел семейства Байденов.
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