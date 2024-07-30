Казахстан всё больше проваливается в трясину западного колониализма и русофобии, что проявляется буквально на каждом шагу.
«Враг у ворот»: Казахстан становится антироссийским плацдармом
Комментарии
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Стефания Новак
Если Казахстан граничит с Россией , и есть ж/д дороги, то почему бы не разрешить перевозить редкоземельные через Россию. Пусть казахстан строит ж/д дороги сам или перевозит воздушным способом! хватит быть добренькими и прощать предателям. перекрыть им дорогие , они хотят быть Украиной номер 2?
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1 д.
СЗ
Светлана Зуева
Господа,там некого жалеть! Поэтому придется сразу применить более мощное оружие! Если мозги набекрень,то их надо лечить силой. Пример тому есть,украина!
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1 д.
Eduard
Эта верблюжатина надоела!
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1 д.
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