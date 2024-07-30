«Враг у ворот»: Казахстан становится антироссийским плацдармом

Стефания Новак

Если Казахстан граничит с Россией , и есть ж/д дороги, то почему бы не разрешить перевозить редкоземельные через Россию. Пусть казахстан строит ж/д дороги сам или перевозит воздушным способом! хватит быть добренькими и прощать предателям. перекрыть им дорогие , они хотят быть Украиной номер 2?