Стендап-комику из Ейска, который враждебно высказывался в адрес инвалида, продлили арест

Стендап-комику из Ейска, который враждебно высказывался в адрес инвалида, продлили арестКомику из Ейска, который враждебно высказывался в адрес людей с увечьями, продлили меру пресечения – содержание под стражей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии