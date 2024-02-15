Династия Мухаммеда Али правила Египтом почти 150 лет! С 1805 по 1952 годы. И это очень интересная история взлёта выдающегося человека.
Кто спас Стамбул от разгрома или как стать королём
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Русские точто ебнутые ! Амерокосм помогли в войне в югом , Аляску просрали ( хотя денег никто не получил , якобы корабль с золотом затонул ) болгарам подлым приходили на помощь 5 раз а за что болгары насрали на Россию, а Польшу освободили от Фашизма при этом погибло 600 тысяч человек , так поляки подлые уничтожили все памятники и как срази вечно России , так и серут по сей день . Может наконец к власти начнут в России ставить умных не предателей и просто воров ?
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