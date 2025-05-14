Российские ЗРК С-400 сейчас важны для Индии как никогда, признал Моди

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13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил эффективность поставленных Россией систем ПВО дальнего радиуса действия С-400 (По классификации НАТО: SA-21 Growler или “Ворчун”), заявив, что сочетание передовых технологий и профессионализма расчетов помогло индийским вооруженным силам выстоять против пакистанских войск в недавних боестолкновениях.