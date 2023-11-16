Жители Кубани теперь могут задавать свои вопросы властям через «Инцидент Менеджмент»В 2018 году на Кубани была внедрена система мониторинга «Инцидент Менеджмент», благодаря которой граждане могут оставлять обращения в органы исполнительной власти через соцсети и оперативно решить свои вопросы.