Жители Кубани теперь могут задавать свои вопросы властям через «Инцидент Менеджмент»В 2018 году на Кубани была внедрена система мониторинга «Инцидент Менеджмент», благодаря которой граждане могут оставлять обращения в органы исполнительной власти через соцсети и оперативно решить свои вопросы.
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