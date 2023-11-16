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Живая Кубань

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Жители Кубани теперь могут задавать свои вопросы властям через «Инцидент Менеджмент»

Жители Кубани теперь могут задавать свои вопросы властям через «Инцидент Менеджмент»

Жители Кубани теперь могут задавать свои вопросы властям через «Инцидент Менеджмент»В 2018 году на Кубани была внедрена система мониторинга «Инцидент Менеджмент», благодаря которой граждане могут оставлять обращения в органы исполнительной власти через соцсети и оперативно решить свои вопросы.

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