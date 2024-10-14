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Прорыв в картировании мозга: создана первая понейронная карта взрослой плодовой мухи

Прорыв в картировании мозга: создана первая понейронная карта взрослой плодовой мухи

Введение Исследователи из Принстонского университета (Princeton) и их международные коллеги совершили значительный прорыв в картировании мозга, создав первую понейронную карту мозга взрослой плодовой мухи (Drosophila melanogaster).

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