Монах арестован по подозрению в растрате миллионов долларов и сексе на столе

Буддийский монах арестован в Таиланде по подозрению в растрате 2,8 млн долларов. В ходе последнего скандала, который ударил по духовенству страны, Пхра Вачираян был арестован вместе с женщиной, с которой он был снят во время секса.
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