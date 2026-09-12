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Монах арестован по подозрению в растрате миллионов долларов и сексе на столе

Монах арестован по подозрению в растрате миллионов долларов и сексе на столе

Буддийский монах арестован в Таиланде по подозрению в растрате 2,8 млн долларов. В ходе последнего скандала, который ударил по духовенству страны, Пхра Вачираян был арестован вместе с женщиной, с которой он был снят во время секса.

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