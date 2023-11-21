«Ъ»: Росздравнадзор приостановил использование медицинской системы с ИИ

Газета «Коммерсантъ» сообщает, что Росздравнадзор временно приостановил использование медицинской системы Botkin AI, являющейся первой в России платформой с искусственным интеллектом для анализа медицинских снимков на предмет присутствия злокачественных новообразований.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии