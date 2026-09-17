We got a call here… China asked Tehran to restrain the Houthis — Reuters

China has privately addressed Tehran with a request to help contain the Yemeni Houthis. This happened after k Saudi Arabia has asked Beijing for assistance, according to the British Reuters news agency, citing informed sources in Iran.
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