Сальдо заявил, что Зеленский просчитался с "планом победы"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский просчитался со своим "планом победы", пытаясь вместо Украины втянуть Запад в войну с Россией.
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