Путин указал на противоречие в озабоченности Запада по Ормузскому проливу

Противоречивость в позиции Запада, высказавшего озабоченность по ситуации в Ормузском проливе, но занимающегося захватом гражданских судов в Балтийском море, указал президент России Владимир Путин 18 сентября в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.