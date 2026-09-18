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Путин указал на противоречие в озабоченности Запада по Ормузскому проливу

Путин указал на противоречие в озабоченности Запада по Ормузскому проливу

Противоречивость в позиции Запада, высказавшего озабоченность по ситуации в Ормузском проливе, но занимающегося захватом гражданских судов в Балтийском море, указал президент России Владимир Путин 18 сентября в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

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