Путин указал на противоречие в озабоченности Запада по Ормузскому проливу

Противоречивость в позиции Запада, высказавшего озабоченность по ситуации в Ормузском проливе, но занимающегося захватом гражданских судов в Балтийском море, указал президент России Владимир Путин 18 сентября в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
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