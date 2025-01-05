Минобороны: 174 дрона противника сбиты, удары по аэродромам ВСУ нанесены

Министерство обороны России сообщило об успешной нейтрализации 174 беспилотников противника. Российские силы нанесли удары по инфраструктуре и военной технике ВСУ в 137 районах, включая авиационные базы и скопления сил противника.
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