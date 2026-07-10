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Царьград

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Главком ВСУ Сырский встал перед выбором сдачи Краматорска

Главком ВСУ Сырский встал перед выбором сдачи Краматорска

Украинское командование стягивает к Краматорску и Славянску оставшиеся резервы, но потери техники на этом направлении растут так быстро, что перед Сырским может встать жёсткая альтернатива: продолжать сжигать остатки бронетехники и живой силы или отвести войска на новый рубеж.

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