Главком ВСУ Сырский встал перед выбором сдачи Краматорска

Украинское командование стягивает к Краматорску и Славянску оставшиеся резервы, но потери техники на этом направлении растут так быстро, что перед Сырским может встать жёсткая альтернатива: продолжать сжигать остатки бронетехники и живой силы или отвести войска на новый рубеж.
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