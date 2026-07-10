Главком ВСУ Сырский встал перед выбором сдачи Краматорска

Украинское командование стягивает к Краматорску и Славянску оставшиеся резервы, но потери техники на этом направлении растут так быстро, что перед Сырским может встать жёсткая альтернатива: продолжать сжигать остатки бронетехники и живой силы или отвести войска на новый рубеж.