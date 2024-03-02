Какой церковный праздник сегодня 3 марта 2024 года: сразу 3 праздника отметят православные христиане Дмитрий СавенковКакие святыни будут почитаться сегодня, 3 марта 2024 года, в православном календаре? В этот день православные христиане будут праздновать несколько святых: преподобного Космы Яхромского, Архипа и Филимона, а также Святителя Льва Первого, папу Римского.