Главы МИД Евросоюза утвердили новый санкционный режим против РФ

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение о введении нового санкционного режима в отношении России, направленного на лиц и организации, которые, по их мнению, преследуют оппозицию и нарушают права человека в РФ.
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