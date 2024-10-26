Вице‑президент КХЛ — о кричалках болельщиков «Спартака» в адрес СКА: это единичные случаи

Вице‑президент московского клуба и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Каменский отреагировал на кричалку фанатов «Спартака» в адрес СКА во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии