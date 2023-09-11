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Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам при наличии инициативы от России

Блинкен заявил, что Киев готов к переговорам при наличии инициативы от России

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о готовности Киева к переговорам, но при условии. По словам политика, власти Украины пойдут на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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