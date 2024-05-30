Индийская компания Reliance будет покупать у России нефть за рубли

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Limited заключила годовой контракт с «Роснефтью» о покупке как минимум 3 млн баррелей нефти в месяц с оплатой в рублях, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
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