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По Луганску был нанесен ракетный удар, судя по опубликованным кадрам, прилетело как минимум две ракеты.

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