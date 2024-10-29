По Луганску был нанесен ракетный удар, судя по опубликованным кадрам, прилетело как минимум две ракеты.
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По Луганску был нанесен ракетный удар, судя по опубликованным кадрам, прилетело как минимум две ракеты.
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