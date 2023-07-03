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Собянин рассказал о старте голосований в «Активном гражданине» за новые творческие кружки и секции

Собянин рассказал о старте голосований в «Активном гражданине» за новые творческие кружки и секции

Власти Москвы помогут воплотить идеи в жизнь Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об открывшемся на портале «Активный гражданин» голосовании, в рамках которого москвичи смогут выбрать новые творческие кружки, секции и курсы.

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