Собянин рассказал о старте голосований в «Активном гражданине» за новые творческие кружки и секции

Власти Москвы помогут воплотить идеи в жизнь Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об открывшемся на портале «Активный гражданин» голосовании, в рамках которого москвичи смогут выбрать новые творческие кружки, секции и курсы.