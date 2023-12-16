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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У нас что – своих тренеров нет? Привозим испанца, не нужного в Испании». Семшов о назначении Морено в «Сочи»

«У нас что – своих тренеров нет? Привозим испанца, не нужного в Испании». Семшов о назначении Морено в «Сочи»

Ранее тренер возглавлял «Гранаду», «Монако» и сборную Испании. «Хороший список, но в Испании он никому не нужен.

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