Согласно данным торгов, цена нефти марки Brent опустилась ниже $83 за баррель впервые с 13 июля. Как пишет РИА Новости, по состоянию на 11:53 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась до $83,07 за баррель.