Экс-министр культуры из российского региона получила 7,5 года колонии: фиктивные договоры, взятки и музейные махинацииМинистерский портфель в сфере культуры обычно ассоциируется с попечительством и просвещением, но для бывшей главы этого ведомства в Кузбассе он стал частью отлаженного механизма личного обогащения.