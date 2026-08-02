Пожар возник в районе Омска в результате атаки БПЛА, на место выехали все службы, сообщает телеграм-канал Радар по всей России.
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Пожар возник в районе Омска в результате атаки БПЛА, на место выехали все службы, сообщает телеграм-канал Радар по всей России.
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