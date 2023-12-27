"А нас за шо...": да просто так, мимо проходили

Компанцев Сергей

ведь все украинцы с 14 года платят налог на содержание и войск и обстрел донбаса факт и что при выходе из ссср экономика украины была 2 в мире или европе , ведь сами все продали а кто долг ссср платить будет все должны кроме рф она за всех заплатила и ураинец сам лично может не обстреливал лично но платил .. мое личное мнение