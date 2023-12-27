Хорошее видео сделали правоохранители. Наглядное.https://vk.com/video757246494_456240340Если кто-то посчитает, что наказание очень жесткое, подумайте, а сколько могло быть жертв, если бы поезд по вине одного из этих ИДИОТОВ сошел бы с рельсов? И, на самом деле, именно жесткость наказания в таких преступлениях сохраняет очень много жизней .
"А нас за шо...": да просто так, мимо проходили
Комментарии
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Ольга
Надо еще жестче и огласки побольше - что за такие шалости бывает.
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10 час.
Компанцев Сергей
ведь все украинцы с 14 года платят налог на содержание и войск и обстрел донбаса факт и что при выходе из ссср экономика украины была 2 в мире или европе , ведь сами все продали а кто долг ссср платить будет все должны кроме рф она за всех заплатила и ураинец сам лично может не обстреливал лично но платил .. мое личное мнение
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8 час.
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