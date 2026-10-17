Представьте: вы идете по улице, а вас окружают четверо мигрантов-подростков, чтобы отжать телефон и наушники.
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Чжп - вон из России!
Конечно же автор прав, не должна, а ОБЯЗАНА быть нулевая терпимость! Но сегодня вот такие случаи, это абсолютный НОЛЬ. Я думаю вовсе не эти черножопые зверьки виноваты ( нет я вовсе и не думал их оправдывать! То что они получили или получат это по заслугам) Они мизерные ИСПОЛНИТЕЛИ происходящего беспредела. А вот кто заказчики?! А заказчики даже не те ( Из наших) кто не законно раздаёт им документы, а сидят эти заказчики в высших эшелонах власти____ Гос дума, правительство. В лице таких как затулин, хуснуллин, васильев, фёдоров и т.д. Это ОНИ махровые ненавистники Народа России! Это они тащат к нам сотнями тысяч этих зверей! Это ОНИ заказчики! Именно ОНИ должны быть за решеткой, а не эти тупые зверьки! И когда наведут порядок с этими лоббистами и отправят их за решетку, и когда отправят ВСЕХ чурбанок и чурбанят В СВОИ КИШЛАКИ, и у нас останутся ТОЛЬКО те кто приехал ЧЕСТНО работать, вот тогда у нас будет порядок в стране!
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Обнулить проданные паспорта с 1991г.
Преступления несовершеннолетних или тех, кто только вчера перешагнул порог совершеннолетия должны пресекаться особо жестко - на корню. Эти пока ещё недозрелые подонки так и вырастут с ощущением вседозволенности и безнаказанности. А вот полученный в "нежном" возрасте урок закрепится на всю жизнь. Особенно это касается так называемых «дорогих гостей».
Для мигрантов, будь они даже стали гражданами, уголовная ответственность должна наступать по рождению! Сразу!