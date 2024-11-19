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Инженер из Серпухова арестован за попытку теракта на железной дороге

Инженер из Серпухова арестован за попытку теракта на железной дороге

Мужчина действовал по указаниям зарубежных кураторов.Житель Серпухова арестован за попытку теракта на Октябрьской железной дороге.

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Комментарии
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Александр Макеев
Диверсантов и предателей Родины в военное время просто расстреливают! А тут всего лишь посадка на несколько лет, а не хотя бы на пожизненное без права на досрочное освобождение?!
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15 час.

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