Еремин назвал качество игры сборной России вторичным в матче с Тунисом

Получение опыта для российской сборной по баскетболу в матчах с зарубежными командами превалирует над качеством игры, заявил глава тренерского совета Российской федерации баскетбола Станислав Еремин 23 ноября в интервью ТАСС.
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