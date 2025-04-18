Приговоры за фейки об армии в 2024 году получили 82 человека, в том числе 7 иностранцев

В 2024 году судами в России за распространение фейков про российскую армию осуждено 82 человека. Среди получивших приговор – четверо граждан государств СНГ и трое из других стран, сообщает в пятницу, 18 апреля 2025 года, со ссылкой на материалы судебного департамента при Верховном суде РФ.