Журналист Такер Карлсон предрек поражение США в войне на Ближнем Востоке

Бывший ведущий американского канала Fox News, журналист Такер Карлсон высказал мнение на своей странице в X, что конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива.