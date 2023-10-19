Журналист Такер Карлсон предрек поражение США в войне на Ближнем Востоке

Бывший ведущий американского канала Fox News, журналист Такер Карлсон высказал мнение на своей странице в X, что конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии