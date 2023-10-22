В ПИМУ разработали сэндвич-тест для выявления лейкоза у коров на ранней стадии

Исследователи Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) разработали тест-систему "ДС-ИФА-АНТИ-BLV", в которой впервые реализован "сэндвич" формат иммуноферментного анализа, который позволяет выявить два антитела к белкам вируса лейкоза вместо одного.
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