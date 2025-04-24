Рост розничного кредитования в России замедлится до 4% в 2025

Перехода от сберегательной к потребительской модели в розничном банковском секторе следует ожидать не ранее второй половины 2026 года, даже при постепенном снижении ключевой ставки, утверждает заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
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