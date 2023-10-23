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Forza Motorsport (2023): Глазами автосимера — как руль меняет игру?

Forza Motorsport (2023): Глазами автосимера — как руль меняет игру?

Если Forza Motorsport 7 была местами похожа на игры серии Forza Horizon (как главным меню, так и попыткой развлекать игрока странными режимами и модификаторами), то в новой части разработчики явно решили максимально разделить две серии.

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