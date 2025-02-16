В Кремле оценили опыт Минских соглашений фразой «на обиженных воду возят»

Песков: Обижаться на обман Запада при подписании Минских соглашений бессмысленно России бессмысленно обижаться на обман Запада при подписании Минских соглашений, так как Москва извлекла из них необходимый опыт, который будет учитываться в будущем.
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